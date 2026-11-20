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Vasectomía, mitos y realidades: En Colombia al menos 50 hombres se hicieron el procedimiento

La vasectomía sigue ganando terreno entre los hombres en Colombia. Entre enero y septiembre de 2026, un total de 13.200 hombres eligieron este método anticonceptivo permanente, lo que representa un incremento del 3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 12.820 procedimientos, según cifras de Profamilia.

El crecimiento refleja un cambio en la manera de entender la planificación familiar, históricamente considerada una responsabilidad principalmente de las mujeres. Cada vez más hombres se informan y participan en las decisiones sobre su reproducción y sus proyectos de vida.

De acuerdo con Profamilia, el 84,1 % de quienes accedieron a este procedimiento tiene entre 29 y 59 años, mientras que el 15,9 % corresponde a hombres jóvenes de entre 18 y 28 años.

Por regiones, Antioquia y Caribe concentran el 45,8 % de los procedimientos, con 6.045 usuarios; la región Centro registra el 28,5 %, con 3.765, y Occidente representa el 25,7 %, con 3.390 procedimientos.

Otro dato que evidencia este cambio es que, de cada 100 personas que eligieron un método anticonceptivo permanente durante los primeros nueve meses del año, 35 fueron hombres.

¿Por qué todavía hay hombres que le temen a la vasectomía?

Aunque las cifras muestran un crecimiento, todavía persisten creencias y temores alrededor de este procedimiento. Una de las principales barreras está relacionada con la sexualidad masculina y la idea de que la intervención puede afectar el deseo, la erección o la capacidad de eyacular.

En entrevista con Caracol Radio, Jonathan Vargas, médico y gerente de Salud de Profamilia, explicó que estas preocupaciones responden a mitos que no tienen fundamento médico.

El especialista señaló que la vasectomía no disminuye el deseo sexual ni afecta la capacidad de erección o de alcanzar un orgasmo. Por el contrario, puede brindar mayor tranquilidad y confianza en la relación de pareja al reducir la preocupación por un embarazo no planeado.

También aclaró que el hombre continúa eyaculando después de la intervención. La diferencia es que, una vez confirmada la efectividad del procedimiento, el semen ya no contiene espermatozoides.

¿Cómo se realiza una vasectomía?

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente, con una efectividad cercana al 99 %, que se realiza de manera ambulatoria y con anestesia local.

Según Vargas, en Profamilia se utiliza una técnica mínimamente invasiva que permite realizar la intervención en menos de 15 minutos.

Durante el procedimiento se bloquean los conductos deferentes, encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos hasta el semen. De esta manera, se impide que los espermatozoides hagan parte de la eyaculación.

El paciente permanece despierto, pasa por un breve periodo de observación y puede regresar a casa el mismo día.

En cuanto a la recuperación, el médico explicó que generalmente después de cinco días los hombres pueden retomar sus actividades cotidianas, de acuerdo con su evolución.

¿Cuándo se puede volver a tener relaciones sexuales?

Una de las advertencias más importantes es que la vasectomía no ofrece protección anticonceptiva inmediata.

Vargas explicó que durante los tres meses posteriores al procedimiento es necesario continuar utilizando preservativo u otro método anticonceptivo, debido a que todavía pueden permanecer espermatozoides en los conductos deferentes.

Por eso, es indispensable realizar el control correspondiente y confirmar, mediante un análisis de semen, que el procedimiento ya es efectivo antes de abandonar otros métodos anticonceptivos.

Además, recordó que el preservativo sigue siendo necesario para prevenir infecciones de transmisión sexual.

Ocho de cada diez hombres estarían dispuestos a utilizar otros métodos anticonceptivos

El interés masculino por la planificación también se refleja en una investigación de Profamilia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Planned Parenthood Federation, que encontró que ocho de cada diez hombres en Colombia estarían dispuestos a utilizar un método anticonceptivo diferente al condón si estuviera disponible.

Para Jonathan Vargas, este cambio representa un avance en la corresponsabilidad reproductiva.

“Cuando Profamilia empezó a ofrecer la vasectomía, hablar de que un hombre planificara era casi impensable en Colombia. Más de cinco décadas después, vemos cómo esa conversación ha ganado espacio”, señaló el gerente de Salud de la entidad.

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