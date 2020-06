Colapso en albergues de la frontera por ingreso de migrantes venezolanos

Un verdadero drama está viviendo los migrantes venezolanos, por la imposibilidad de ingresar a su país, debido a la restricción que mantiene en este momento las autoridades venezolanas por el puente internacional Simón Bolívar.

Una de las venezolanas que se encuentra en La Parada le contó a Caracol Radio las dificultades presentadas “primero nos dijeron que no nos iban a dejar pasar porque las autoridades en Venezuela, no estaba recibiendo los venezolanos debido a que los refugios allá están colapsados”.

“Después nos dijeron que no nos iban a dejar pasar, hasta que no pasaran los buses que venían de otros sitios como Cali y Bogotá, que primero pasarían ellos y luego nosotros, pero así hemos estado todos estos días que mañana, pero no pasa nada”, dijo uno de los extranjeros.

“Finalmente nos informaron que sólo estaban permitiendo el ingreso de 300 personas, pero no han visto la situación por la que estamos pasando aquí en el puente internacional, hay mujeres y niños, mucha gente con necesidad”, expresó.

Las autoridades locales y departamentales, han señalado que el departamento no cuenta con la infraestructura para atender a esta población que está retornando a su país, debido a la pandemia del COVID-19.