Exconcejal que asesinó a un hombre y a su hijo por una cerveza quedó libre

Un exconcejal asesinó con arma de fuego a un hombre y a su hijo en Pauna, Boyacá.

Aunque la versión que tienen las autoridades de manera preliminar, es que los fallecidos habrían herido en principio al exconcejal en medio de una discusión, y luego este desenfundó su arma de fuego contra padre e hijo, la versión de los familiares de las víctimas es otra, y piden justicia, pues todo se habría desatado por una cerveza.

Luz López, hija y hermana de los fallecidos, narró su versión de lo sucedido en Caracol Radio: “el exconcejal venía a caballo con su familia. Mi hermano le dijo: “¿se toma una cerveza?”. Al parecer al funcionario no le gustó esa pregunta, le dijo a mi hermano que él tenía plata suficiente para comprarse el trago que quisiera. Mi hermano le respondió que no su pusiera bravo, enseguida el hombre le puso la pistola en el oído a mi hermano, quien se asustó y sacó su machete porque le dio miedo y sintió que tenía que defenderse, al parecer hirió al exconcejal, y este le disparó sin más. Mi padre en ese momento corrió a ver a su hijo muerto, y el concejal, también lo asesinó, con tres tiros en la cabeza”.





Agregó que “pedimos que este caso no quede impune, pues mis familiares no merecían morir así, y menos por algo que no tenía trascendencia”.

Aunque el exconcejal que resultó herido con machete en el hecho, se presentó ante las autoridades competentes, aceptó, reconoció y narró los hechos ocurridos, por ahora la justicia le dejó en libertad, argumentando no tener denuncias claras en contra del excabildante.

Sin embargo, la familia de las víctimas ya formuló la denuncia oficial, y esperan que se surta el debido proceso en contra del homicida.