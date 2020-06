Docente español estudia ‘lecciones de vida’ en las calles de Santa Marta

Como dice la canción de Rubén Blades, ‘Pedro Navajas’, ‘La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Y eso es exactamente lo que le sucedió a un reconocido docente español que reside en Santa Marta en condición de calle y que por estos días es viral en redes sociales porque fue rescatado de basureros y lugares inhóspitos en donde solía vivir.

Se trata de Francisco José de la Hoz Rodríguez, nacido en España, pero adoptado por Colombia desde hace muchos años, quien se ganó el respeto y admiración de estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad del Magdalena. En la actualidad es recordado por sus alumnos de Introducción al Derecho de esta alma mater.

Su hoja de vida habla por él, sus conocimientos en P.H.D en Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, le permitió ser parte de un grupo selecto de docentes de la Unimagdalena, pero infortunadamente por situaciones ajenas a la voluntad de cualquier persona, dejó de trabajar y su habitación de cuatro paredes pasó de ser su refugio y la calle se convirtió en su nueva vivienda.

Francisco José de la Hoz Rodríguez solo estuvo vinculado a la universidad cuatro meses. En el año 2018 le notificaron que quedaría en el radar para nuevas contrataciones, pero nunca volvió a laborar y desde entonces empezó su nueva vida, distinta a la que en algún momento imaginó.

“Acabé el contrato, se suponía que lo iban a renovar, pero finalmente no fue así. Me quedé sin recursos económicos, no tenía apoyo de nadie y me dedico al comercio formal lícito, vender cigarrillos. Hice de todo, asesorando proyectos académicos (…) se aprovechaban y le bajaban el precio que correspondía”, señaló Francisco José de la Hoz Rodríguez.

Aseguró que, a pesar de ser docente, algunos alumnos e incluso amigos cercanos, se aprovecharon de él y no le dieron una ‘mano amiga’ durante la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Algunas amistades me colaboraban, otras no eran tan consecuentes. Me encontré un sitio al aire libre, me acomodé con riesgo, pero con las medidas suficientes para que no pasara nada. Lo de la calle es relativo, desde hace unos cuatro meses ya no me ubico tanto en un sitio concreto, sino que busco más seguridad, hago viajes”, dijo.

UNA MANO AMIGA

Los alumnos que lo recuerdan conocen su potencial y decidieron realizar campañas en redes sociales para ayudarlo. Las voces fueron escuchadas y fue rescatado por el CTI de la Fiscalía y por la Alcaldía de Santa Marta. Ahora permanece en uno de los albergues de la ciudad, tiene comida, cama donde dormir, elementos de aseo y cuenta con lo que tuvo en su momento de gloria.

Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero para Francisco José de la Hoz Rodríguez el presente será una buena opción y todo porque está esperanzado en regresar a su país, aunque asegure que es difícil por la actual situación por el coronavirus.

“Físicamente estoy bien, cansado, pero bien de salud. Sí quiero volver a mi país, pero de volver debo tener un trabajo (…) no puedo darle la responsabilidad a Colombia porque es muy poca. Vamos a hablar con la embajada, pero ahora es muy complejo”, comentó el extranjero.

La Alcaldía de Santa Marta y la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad gestionaron ante el consulado de España un posible viaje hasta ese país.

“La idea es que podamos articular con el consulado español y ver si puede retornar a su país de origen o ver si le podemos prestar servicios profesionales. Detectamos algunos problemas que ha venido sufriendo, pero la idea es ir viendo qué más podríamos aportarle antes de irse a su país de origen”, dijo Andrés Correa, secretario de Promoción Social del Distrito.