Mohamed, el hacedor de vaginas chinas en Santa Marta

Preguntar por Mohamed Cadavid en el Hospital Universitario de Santa Marta lo referencia de inmediato como el Urólogo creador de su propia vagina, no tanto por las cirugías que ha realizado en esa especialidad, sino por la atención a pacientes colombianos como a los chinos que vienen especialmente recomendados por otros pacientes transexuales a cambiar sus órganos de hombre a mujer.

Verlo salir del fondo de los lánguidos pasillos del hospital de Santa Marta, con sus gafas a media bandera y su tumbao propio del que lleva una parte del caribe y el resto del mundo en sus relatos y experiencia, nos ponen ante un verdadero general de la vida.

Él es un médico curtido en las grandes batallas de las salas de cirugías o las Unidades de Cuidados Intensivos, en donde le arrebatan a la muerte seres humanos para que sigan andando en el trópico.

Los urólogos tienen una pita larga de historias que juntas como las butifarras que se venden en las calles en poncheras rodeadas de limón, se consumen y se cuentan al mismo tiempo. Hay muchas historias de hombres, pero mucho más con los transexuales que vienen desde China para verse con el creador de las vaginas en Santa Marta, Don Mohamed Zawady.

Mohamed me vio dos veces, me preguntó cuántos años tenía y cuándo me había hecho el último examen de próstata. Le dije “no vengo a eso médico, quiero saber cómo es eso que vienen chinos para que usted les ponga vagina”.

“Mire, los chinos me buscan para hacerles cirugía transexual, hay cirujanos plásticos amigos míos de otras ciudades que me llaman para yo hacerles la cirugía de la vagina, casi siempre los chinos son los pacientes que más están presentándose. Saben que yo domino la técnica y hacemos un gran equipo”, aseguró.

¿Por qué pacientes chinos?

“Porque generalmente es una raza donde el pene no está tan desarrollado como el afrodescendiente o el caucásico, que tienen un pene generalmente pequeño y ellos se quejan (…) les digo cuando hablo con ellos, lo que pasa es que ustedes tienen una cabeza muy grande, son seres humanos extraordinarios en su inteligencia, desde la antigüedad los chinos eran los chinos, una cultura muy desarrollada”

¿Qué tipo de operaciones solicitan los pacientes chinos?

“Yo les hago toda la reconstrucción de pasar de hombre a mujer, es mucho más fácil la intervención que de mujer a hombre porque tocaría pasar a hacerle toda una compleja reconstrucción bastante invasiva, muy cruenta. He hecho cualquier cantidad de este tipo de intervenciones que han sido exitosas, quedando los pacientes muy contentos. Generalmente todas salen muy bien condicionadas y satisfechas por los resultados”

¿Los pacientes vienen solos o por parejas?

“Ellos vienen con su pareja. Parte de la aprobación de las cirugías incluye el análisis de la pareja que va a penetrar para poder hacerle algo más en el espacio perineal, porque ellos en sí no tienen un espacio tan largo como la mujer que posee una vagina normal, puede tener una longitud de más de 25 a 30 cm, puede estirar, pero en el perineal no porque hay un anillo pélvico que impide la profundización del pene”.

¿Cómo califica la creación de esas vaginas?

“Lindas, quedan lindas, estéticamente bien presentadas, adecuadas y lo más importante funcionando perfectamente tal como lo solicitan los pacientes”.

¿Podría decirse que tiene un estilo de vagina definido o propio en sus intervenciones?

“Son lindas, muy lindas…”