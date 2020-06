Funcionaria de la Personaería denuncia presiones para reversar la nómina

Ruth Ríos Roa, la persona que elabora la nómina de la Personería de Bucaramanga denunció que fue presionada el viernes 29 de mayo para que reversara el listado de pagos a los funcionarios de la entidad, un hecho que calificó de irregular y que la tiene “entre la espada y la pared”.

La señora Ríos Roa contó que recibió una orden en tal sentido a través de un correo electrónico. Las novedades en la plata de personal deben comunicarse antes del 20 de cada mes.

“Sin embargo, el día 29 de mayo, el señor Mauricio Acevedo me envía el e-mail diciéndome que la nómina se debía cambiar por directriz de la doctora Jasbleidi pues iban a salir cuatro funcionarios”, aseguró. La señora Ríos dijo que no había actos administrativos para modificar la nómina. Sin embargo, luego le insistieron a través de otro correo para que lo hiciera. En la nueva comunicación iba adjunto un chat de él con la personera donde se mencionaban los cuatro funcionarios que debían salir.

La denunciante tuvo que cambiar la nomina el otro día, pero dejó constancia de que no le parecía correcto hacerlo.

“El día de hoy, lunes primero de junio, me encuentro con la sorpresa de que mi jefe inmediato me envía un email diciendo que debo pagarles a tres funcionarios de los que iban a salir de la entidad y me adjunta la aceptación de la renuncia del cuarto. Esto me indigna porque las decisiones de esta administración me ponen entre la espada y la pared. No me parece normal”, aseguró la señora Ríos.

Luego de la denuncia, el concejal Carlos Parra dijo que este hecho causa asco. “Toda tarde o temprano se sabe. Los encargos en la Personería han sido irregulares. Sigue el carrusel, las mismas mafias políticas en todos los cargos”, agregó.

Aseguró que “esta intervención deja en claro que todo nuestro debate sobre el carrusel de la personería es un hecho cierto, no estamos especulando. No es la doctora Jasbleidi, es todo el andamiaje de poder que hay detrás, que puso al uno y puso al otro; el que empuja el carrusel, no es Rafael Picón, ni Jasbleidi, es el mismo que pone y quita en todas las decisiones públicas de Bucaramanga”.