Sellan dos parqueaderos en Ibagué por cobro injustificado de tarifas y otras irregularidades

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué, a través de la Oficina de Atención al Consumidor y en articulación con la Policía Metropolitana, retomó los operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio. El propósito es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Durante la más reciente jornada, fueron suspendidos de manera temporal dos parqueaderos públicos, luego de evidenciarse múltiples incumplimientos que afectan directamente a los usuarios.

Entre las principales irregularidades encontradas se destacan: cobros injustificados en las tarifas, ausencia de la documentación requerida para operar, falta de señalización e inexistencia de espacios preferenciales para bicicletas y vehículos eléctricos o de cero emisiones. Asimismo, se detectó la presencia de escombros y objetos que comprometen la seguridad y custodia de los vehículos.

“Hemos retomado los operativos de inspección, control y vigilancia en articulación con nuestra Policía, con el fin de garantizar que los establecimientos de comercio cumplan con los requisitos legales. En este caso, se suspendió temporalmente la actividad de dos parqueaderos al evidenciar incumplimientos que afectan el bolsillo y la seguridad de los ciudadanos”, afirmó Lina Rincón, funcionaria de la Oficina de Atención al Consumidor.

Por último, la funcionaria anunció que los operativos continuarán de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, ni que se vulneren los derechos de los consumidores. Seguiremos ejerciendo nuestras funciones para garantizar un comercio legal, seguro y respetuoso”, concluyó Rincón.