Autoridades departamentales destacan anuncio del ELN de cese al fuego

El ELN anuncia cese al fuego durante nueve días / Foto Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images. / STRINGER

Cúcuta

El gobierno de Norte de Santander destacó el anuncio del Ejercito de Liberación Nacional ELN de adelantar un cese al fuego desde el 24 de diciembre al 3 de enero del 2026.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar dijo a Caracol Radio que “todos los esfuerzos que se hagan en favor de la paz, de alcanzar mínimos humanitarios son bienvenidos”.

El funcionario se mostró optimista que los nortesantandereanos puedan tener una navidad en paz y puedan durante estas dos semanas, estar en familia con sus seres queridos.

“Sabemos que hay dificultades pero no descansaremos de seguir trabajando en ello, de hecho nuestro plan de desarrollo esta proyectado sobre la paz y necesitamos que el desarrollo de la región llegue con la paz de la mano” dijo el funcionario.

Finalmente abogó por insistir en buscar caminos de reconciliación y de no cerrar las puertas del diálogo con los actores armados para tratar de superar la guerra que vive la región por culpa del ELN y las disidencias armadas.