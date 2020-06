"Telecaribe ha perdido liderazgo": Elvia Mejía

"Veo el presente de Telecaribe grave", responde Elvia Mejía, quien participó en la creación del canal público, al ser preguntada por los retos del referente de la integración regional, en el marco de la convocatoria para nuevo gerente en propiedad.

Mejía considera que de seguir como va, el canal regional entraría en una profunda crisis como la que fue detectada en el 2004 cuando ella como vicecontralora General de la República, advirtió del riesgo financiero que afrontaba el canal.

"El canal no se ha fortalecido, es repetitivo en sus programas, por ser público no quiere decir que se enfoque sólo en destacar lo autóctono y cultural de nuestra región; Telecaribe debe adaptarse porque con eso no sólo se genera audiencia", indicó.

Mejía lamentó que en medio de la pandemia Telecaribe no se haya convertido en el canal de la prevención. "Un canal regional es una herramienta poderosa para llevar mensajes de autocuidado a la gente, el canal no ha sido protagonista en esta situación".

Añadió que ve con buenos ojos que sea una convocatoria el proceso donde se seleccione el próximo gerente en propiedad del canal.

"Un gerente por méritos debe ser el camino, una persona que represente el estatus que necesita Telecaribe, necesitamos una persona que ya esté hecha, con experiencia en administración, televisión y conocedora de nuestra región", expuso.

Para Mejía el canal regional tiene "una oportunidad única con la barranquillera Karen Abudinen de ministra de las Tics, pero ella no se decidirá a respaldar al canal si no hay un buen gerente".

Por último, la exdirectora de la ESAP, hizo un llamado a los gobernadores para que se apersonen del canal. "Yo no sé en qué momento las juntas se convirtieron en un fortín de jefes de prensa y delegados, por eso los gobernadores deben priorizar al canal, el cual es el único lazo de unión entre los departamentos que nos queda".