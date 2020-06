Las noches de junio tendrán toque de queda en Dosquebradas

Con el objetivo de hacer frente a la pandemia del COVID-19 y trabajar en su contención, la Alcaldía del municipio industrial tomó la decisión de establecer toque de queda desde el 01 hasta el 30 de junio entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., excluyendo únicamente a las personas que trabajan en empresas con turnos rotativos.

"Informamos que la Alcaldía de Dosquebradas se acoge a la medida de extensión del aislamiento obligatorio y decreta toque de queda para las noches del mes de junio, los establecimientos que presten atención al público, se extendió su horario hasta las 8:00pm, de ahí en adelante todos a su casa", así lo dio a conocer el alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos.

Por otro lado, es importante resaltar que el pico y cédula sigue igual en Dosquebradas: los lunes pueden salir a hacer sus diligencias de primera necesidad las personas con cédulas terminadas en 0 y 1, los martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9, sábados 0, 1, 2, 3 y 4 y los domingos 5, 6, 7, 8 y 9; además, los campesinos podrán salir los fines de semana.

Asimismo, los horarios para realizar actividad física al aire libre se mantienen entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m. o entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. para las personas entre 18 y 69 años (las mujeres los días pares y los hombres los días impares). Los niños entre dos y cinco años podrán salir acompañados por sus acudientes los martes, jueves y sábados entre las 7:00 a.m. y las 7:30 a.m. y los adultos mayores de 70 años podrán hacerlo los miércoles, viernes y domingos entre las 8:00 y 8:30 a.m.

