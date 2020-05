Atracan a auxiliar de enfermería en pleno toque de queda en Cartagena

Los amigos de lo ajeno están aprovechando la soledad de las calles por el toque de queda implementado en toda Cartagena para hacer de las suyas. Esta vez, la víctima fue una auxiliar de enfermería que se disponía a transportarse hacia su lugar de trabajo.

La mujer, quien pidió mantener su nombre en reserva, contó que el hecho ocurrió cuando esperaba un bus de Transcaribe en el barrio Simón Bolívar en las primeras horas de la mañana. De repente, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta la abordaron, uno de ellos sacó un arma de fuego y la intimidó para robarle sus pertenencias.

La auxiliar de enfermería no tuvo más remedio que entregar su bolso para que no atentaran contra su vida. Los presuntos delincuentes lograron huir con rumbo desconocido sin dejar ningún tipo de rastro a las autoridades, pues en la zona no había presencia de uniformados de la Policía Metropolitana.

Lea también: En menos de 48 horas capturan a cinco presuntos jíbaros en Cartagena

“En el bolso tenía todos mis documentos personales, dinero en efectivo y un celular. Empecé a gritar, pero nadie me ayudó porque las calles estaban completamente solas. Pido a la policía que brinden protección al personal de la salud porque nosotros debemos salir a trabajar en el toque de queda”, aseguró la mujer afectada.

Por fortuna, los sujetos no lograron hurtarle la tarjeta de Transcaribe donde tiene recargados sus pasajes. Finalmente, la mujer logró coger un bus del sistema y llegar donde un conocido.