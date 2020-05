Barranquilla mantendrá su 'Pico y Cédula' hasta el 15 de junio

Barranquilla anunció un paquete de medidas adicionales a las expresadas esta mañana por la Gobernadora Elsa Noguera, entre las que se destacan la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 7 de junio en todos los municipios y el aplazamiento de la reactivación económica de nuevos sectores.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dio a conocer que la medida de Pico y Cédula se mantendrá en los dos dígitos que actualmente se implementa hasta el próximo 15 de junio.

Aunque el país entra a nueva etapa del aislamiento el 1° de junio, hemos decidido que en Barranquilla el pico y cédula de 2 dígitos se mantendrá hasta el 15 de junio. En esa fecha, dependiendo cómo avance la pandemia, evaluaremos si replanteamos la medida. pic.twitter.com/1ASj4j5HlA — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) May 28, 2020

Lea también: Atlántico extiende su cuarentena hasta el 7 de junio

También se implementará la ley seca desde el próximo fin de semana, y los sucesivos hasta el lunes 15 de junio. La ley seca se aplicará desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes siguiente a las 6:00 a.m. Si el lunes es festivo, será hasta el martes a las 6:00 a.m. El 15 de junio se evaluará si se mantiene o no esta medida.

“En los próximos 15 días vamos a estar monitoreando la tasa de contagio, la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad para asegurarnos que estén dentro de los parámetros que nos dan tranquilidad y seguridad para seguir haciendo la reapertura y reactivación económica y de empleo que necesitamos en Barranquilla", indicó Pumarejo,

En su intervención, el secretario distrital de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, dio a conocer que el Distrito está trabajando para una reactivación económica con seguridad y responsabilidad, en un proceso de elaboración de protocolos. De esta manera, el comercio y otros sectores se están inscribiendo previamente para poder abrir gradualmente. Dijo que en Barranquilla más de 6000 empresas ya están registradas y 150.000 empleados están habilitados por el sistema de verificación de circulación.

El funcionario manifestó que se tiene proyectado que el 6 de junio se pueda continuar con apertura, de manera organizada, y que para ello se trabaja en protocolos con Fenalco y Asocentro, ANDI y ACOPI.



Otras medidas

Las personas entre los 18 y los 69 años puede hacer ejercicio durante una hora, entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m., todos los días, usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas.

Mayores de 2 años y menores de 18 años podrán salir a dar paseos cortos de media hora, los días lunes, miércoles y viernes, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas.

Mayores de 70 años en adelante podrán salir a dar paseos de media hora, los días martes, jueves y sábados, entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas.

El transporte público sigue operando como lo está haciendo actualmente, con aforo del 35%. Los usuarios deben usar tapabocas cubriendo nariz y boca.

Según ‘pico y cédula’ las personas pueden comprar comida para llevar en restaurantes, usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas.