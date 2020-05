Jueves 28 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El departamento del Quindío llegó a 107 casos confirmados de la COVID-19, 13 en el último reporte del instituto nacional de salud, la cifra más alta en un día desde que se confirmó el primer caso el 18 de marzo.

Según el informe de los 13 casos confirmados, 8 son asintomáticos, siete en Armenia, tres en Calarcá, dos en Montenegro y uno más en Circasia, este último un trabajador de la de salud del hospital de la localidad

De los 107 casos confirmados, hay 67 recuperados, 35 con tratamiento en casa, uno en hospital, dos en unidad de cuidados intensivos y dos fallecidos.

Ocho de los doce municipios del Quindío tienen casos confirmados de COVID-19, ellos son Armenia 68 casos, 16 en Calarcá, 9 en Montenegro, 4 en Circasia y 4 en La Tebaida, 3 en Quimbaya, 2 en Filandia y uno en Córdoba, sin casos de coronavirus siguen Pijao, Génova, Buenavista y Salento.

Negativa salió la prueba de COVID-19 al señor padre del municipio de Pijao, Juan Camilo Pinzón que había tenido contacto con una persona confirmada con coronavirus la semana pasada y que había obligado a aislarse al mandatario de esa localidad.

Ante este último reporte, el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo encendió las alertas porque en un solo día hubo un incremento del más del 10% de los casos y por eso resaltó la importancia de extremar las medidas como el aislamiento, el uso de tapabocas y el lavado de manos.

El secretario de gobierno de Armenia Javier Ramírez en diálogo con Caracol Radio fue claro en manifestar que hay zonas específicas donde se generan más comparendos que son los barrios periféricos de la ciudad donde la comunidad no acata las normas de aislamiento.

Agregó que frente a la posibilidad de levantar el pico y cédula a partir del 1 de junio dependerá de que no incrementen los casos de COVID-19.

Mediante el decreto 184 de 2020, el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos estableció una serie de descuentos en los impuestos para los sectores de la construcción, el turismo, la industria y publicidad exterior.

El mandatario explicó que en el caso de la construcción, el descuento será del 40% teniendo en cuenta la importancia de este sector para el desarrollo y la generación de empleo en la capital del Quindío.

En el municipio de Quimbaya en el Quindío hubo cacerolazo en protesta por el incremento de los servicios públicos en medio de la emergencia

Gabriel Zamora, presidente de la junta de comerciantes del municipio luz del Quindío en diálogo con Caracol Radio explicó que la respuesta desde la alcaldía es que no tienen plata, y uno ve que en municipios como Génova y otros han hecho esfuerzos por subsidiar parte de los servicios públicos para los más vulnerables, además estamos pidiendo que nos permitan reabrir los negocios para mejorar en algo los ingresos.

Recolectores de café en Génova no estarían respetando las medidas de bioseguridad

Ante una imagen que circula en redes sociales se evidencian varias personas en un vehículo lo que generó la alarma en la comunidad. El alcalde de la localidad, Jorge Iván Osorio, reconoció que es complejo realizar el control pues falta pie de fuerza, además es un municipio con más de 500 recolectores de café que suplen la cosecha cafetera del departamento.

Ante una solicitud realizada por los ciclistas recreativos de la capital quindiana donde manifestaban que el horario actual para realizar ejercicio no era suficiente, desde la administración municipal buscarían ampliar el mismo.

Y es que en diálogo con Caracol Radio, el secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, manifestó que esta solicitud se evaluó en el comité de seguridad en el que se decidió ampliar el horario que sería de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., recordemos que actualmente es de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. Se espera que finalizando semana se conozcan los detalles del decreto con esta decisión.

En noticias judiciales, como Juan David Idárraga de 22 años de edad fue identificado el hombre asesinado con arma de fuego en el sector de la carrillera en el municipio de Montenegro, las autoridades investigan móviles y autores del crimen.

La mayoría de delitos han disminuido en el marco de la pandemia pero sigue preocupando el aumento de la violencia intrafamiliar

Así lo dijo el secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, quien informó que el hurto, lesiones personales, homicidios han disminuido respecto al mismo periodo del año anterior. También reconoció que hay otros delitos en aumento como es el de la violencia intrafamiliar, delitos sexuales y delitos informáticos.

Mañana viernes se espera que la asamblea departamental apruebe en tercer debate el plan de desarrollo de la gobernación del Quindío cuyo presupuesto será de 1 billón 447 mil 161 millones de pesos que incluye funcionamiento e inversión para toda la vigencia.

Jorge Fernando Ospina Gómez secretario de Hacienda explicó que debido a la crisis generada por el COVID-19, fue necesario reducir dicho presupuesto vigencia a vigencia, empezando por el 10 por ciento en la correspondiente al 2020, el 20 por ciento en el 2021, 10 por ciento en el 2022 y se espera que para el 2023 se logre de nuevo la estabilidad en las finanzas del departamento

2.200 millones de pesos es la inversión de la administración municipal para los Bomberos de Armenia

De acuerdo con el secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, agregó que de los 10 vehículos para atender emergencias cinco están fuera de servicio por lo que urge el mantenimiento para prestar un óptimo servicio.

La próxima semana se reiniciaría tres obras que estaban suspendidas en el Quindío.

De acuerdo con el secretario de infraestructura del departamento Jhon Jaber Castro se realizó la aprobación del protocolo COVID- 19 lo que permitiría que se reinicien las obras que están suspendidas como son las del sector de Barragán- Pijao con una inversión de cinco mil millones de pesos.