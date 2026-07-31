Más de 11 mil estudiantes participan de los Juegos Intercolegiados en Bucaramanga

Cerca de 11.600 estudiantes de 106 instituciones educativas públicas y privadas participan este año en los Juegos Intercolegiados de Bucaramanga, una cifra que supera ampliamente la meta establecida por el Ministerio del Deporte para la ciudad, de acuerdo con el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación - Inderbu.

En medio del desarrollo de las justas, la Alcaldía de Bucaramanga, a través del Inderbu, realizó la Fiesta del Deporte Estudiantil, un encuentro para reconocer el esfuerzo de los deportistas, entrenadores y colegios que ya finalizaron su participación en algunas disciplinas de la fase municipal.

Durante la jornada, celebrada en el Coliseo Bicentenario Alejandro Gálvez Ramírez, fueron premiados los campeones de deportes colectivos como baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala y voleibol, en las categorías prejuvenil y juvenil, tanto en las ramas masculina como femenina. Estos equipos representarán a Bucaramanga en la fase departamental, prevista para finales de agosto.

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“Celebramos la fiesta del deporte estudiantil. Son cerca de 106 colegios, entre públicos y privados, los que participaron en más de 26 disciplinas deportivas, con 11.600 estudiantes inscritos. Nos sentimos supremamente orgullosos del desarrollo de estas jornadas y hoy reconocemos la disciplina y el esfuerzo de estudiantes, colegios y entrenadores", afirmó la directora del Inderbu, Sandra Milena Rodríguez.

La celebración también incluyó presentaciones artísticas, desfiles de las delegaciones y reconocimientos a las mejores barras, madrinas, heraldos, embajadores y mascotas. Entretanto, los Juegos Intercolegiados continúan con el desarrollo de las demás competencias individuales, de conjunto y para-deportivas, que hacen parte del calendario deportivo escolar de 2026.