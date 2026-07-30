En peaje de Curití mantienen protesta pese a acuerdos en Curos y Oiba, de la vía Bucaramanga-Bogotá

El líder del transporte de carga en el peaje de Curití, Deivi Cárdenas, aseguró que no respaldó la decisión de restablecer el cobro en los tres peajes de Los Curos, Oiba y Curití, al afirmar que no asistió a la reunión realizada el pasado 24 de julio en la Procuraduría de Bucaramanga y, por lo tanto, no firmó ningún acuerdo.

Según Cárdenas, aunque un vocero del sector participó en el encuentro, tampoco suscribió un acta. El transportador afirmó que la inconformidad se mantiene entre la comunidad y el gremio de carga, pues considera que el Instituto Nacional de Vías - Invías, no ha cumplido los compromisos adquiridos para intervenir los puntos críticos del corredor vial entre Zipaquirá y San Alberto.

El vocero señaló en Caracol Radio que, pese al anuncio de una inversión de 50 mil millones de pesos para atender la emergencia vial, aún no se evidencian trabajos en sectores como el río Suárez y la conocida “charca de Oiba”. Agregó que, durante una reunión realizada recientemente en ese municipio, las autoridades confirmaron que no se habían iniciado las intervenciones esperadas.

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Cárdenas también manifestó preocupación por la situación del kilómetro 53, en el sector de Pescadero, donde las restricciones al paso de vehículos de carga, según dijo, ya afectan al comercio, restaurantes, hoteles y otros establecimientos ubicados a lo largo del corredor vial. Indicó que la medida obliga a los transportadores a desviarse hacia el Magdalena Medio, generando mayores costos y afectaciones económicas.

El líder gremial sostuvo que las únicas labores ejecutadas por Invías consistieron en la disposición de material y la canalización de aguas para evitar un mayor deterioro de la banca, pero aseguró que no existen obras definitivas programadas a corto plazo. Incluso, afirmó que un delegado de la entidad les informó que los estudios técnicos podrían extenderse hasta diciembre y que una intervención de fondo solo se realizaría hacia marzo del próximo año.

Deivi Cárdenas, líder transportador cuestionó la posibilidad de reactivar el cobro de peajes mientras persistan las restricciones de movilidad. Advirtió que, de limitarse el tránsito a vehículos de hasta 3,4 toneladas, se vería seriamente afectado el abastecimiento de Bucaramanga y la operación del transporte de carga pesada en la región. “Esa no es la solución”, concluyó.