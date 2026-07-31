Nivel de los ríos de Santander se mantiene por debajo del 50% tras el avance del fenómeno de El Niño

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander informó que los principales cuerpos hídricos del departamento registran niveles inferiores al 50% de su cuota de desbordamiento, una condición asociada al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que podría intensificarse en los próximos meses.

Eduard Jesús Sánchez, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que el río Magdalena, el río Carare, el río Opón y el río Fonce presentan actualmente niveles bajos, situación que también se refleja en los afluentes que alimentan estas cuencas.

El funcionario señaló que, de acuerdo con el comunicado 074 del 9 de julio de 2026, el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical y existe un 81% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de este año.

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Ante este panorama, la autoridad departamental hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del recurso hídrico y extremar las medidas de prevención frente a posibles incendios forestales.

“Queremos hacer unas recomendaciones muy importantes, como hacer un uso adecuado y razonable del recurso hídrico, evitar hacer fogatas o cualquier tipo de quema controlada que pueda propiciar las condiciones para generarse un incendio forestal o un incendio de cobertura vegetal”, advirtió Sánchez.

La Oficina de Gestión del Riesgo reiteró que continuará monitoreando el comportamiento de los ríos y las condiciones climáticas en el departamento, mientras avanza el fortalecimiento del Fenómeno de El Niño en el distintas regiones del país.