VIDEO | Fuerte lluvia provocó la caída de un árbol y bloqueó la carrera 33 en Bucaramanga

Las lluvias registradas durante la tarde y noche de este jueves 30 de julio en Bucaramanga ocasionaron la caída de un árbol sobre la carrera 33 con calle 33, en el sector de Guarín. La situación obligó al cierre temporal de esta vía en sentido norte-sur.

La emergencia fue atendida desde las 8:30 de la noche por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, que iniciaron las labores de corte y remoción del árbol para restablecer la movilidad en la zona y evitar mayores afectaciones.

De acuerdo con el reporte preliminar, el árbol terminó atravesando la vía a causa de la intensidad del aguacero. Aunque el paso vehicular tuvo que ser restringido mientras avanzaban los trabajos de atención, no se reportaron personas lesionadas ni vehículos afectados.

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Desde la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Bucaramanga se informó que, además de atender este caso, se mantiene el monitoreo en diferentes sectores de la ciudad para verificar si las precipitaciones generaron más afectaciones, así como seguimiento al comportamiento de ríos y quebradas.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas mientras culminaban las labores de remoción y mantenerse atentos a los reportes oficiales, debido a que las lluvias pueden continuar durante la noche.

Así reportaron los ciudadanos la caída de un árbol en la carrera 33 de Bucaramanga: