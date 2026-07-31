Piden fortalecer redes de apoyo tras hallazgo de un feto en una caneca de basura en Barrancabermeja

Luego del hallazgo de un feto de varios meses de gestación en un contenedor de basura del barrio Terrazas del Puerto, en Barrancabermeja, Santander, la Dirección de Mujeres de la alcaldía municipal emitió un pronunciamiento en el que rechazó lo sucedido y pidió fortalecer las redes de apoyo para prevenir este tipo de casos.

La directora de la dependencia, Alejandra Taborda, calificó el hecho como lamentable y aseguró que, más allá de la investigación judicial en curso, la situación debe llevar a una reflexión sobre la atención que reciben las mujeres y las familias en contextos de vulnerabilidad.

“Este hecho nos lleva a replantearnos muchas situaciones, a reflexionar como sociedad y a fortalecer las redes de apoyo para proteger a las familias, revisar los temas de salud mental y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud sexual y reproductiva”, manifestó la funcionaria.

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Taborda explicó que desde la Secretaría de las Mujeres se desarrollan estrategias a través de las políticas públicas de familia, primera infancia y mujer y equidad de género, enfocadas en la prevención de violencias y la promoción de derechos. Además, destacó el trabajo que se realiza desde Casa Matriz, donde brindan acompañamiento a mujeres gestantes y en periodo de lactancia mediante asesorías y apoyo socioemocional.

La directora señaló que el distrito no había enfrentado un caso de estas características durante la actual administración, por lo que insistió en la necesidad de que las instituciones articulen una atención más humanizada e integral para mujeres, niñas y adolescentes que atraviesen situaciones de riesgo. También pidió que la investigación avance con respeto por el debido proceso y la dignidad de las personas involucradas.

El llamado también fue para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia y demás entidades, para que refuercen el acompañamiento institucional en los sectores con mayores índices de violencia y vulnerabilidad social, con el fin de prevenir que hechos similares vuelvan a presentarse.