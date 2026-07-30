Floridablanca desmiente que reforma al Estatuto Tributario cree nuevos impuestos para los ciudadanos

La Alcaldía de Floridablanca desmintió algunos versiones que circulan en redes sociales sobre el proyecto de modificación del Estatuto Tributario Municipal y aseguró que la iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos, incrementos en la carga tributaria, ni la eliminación de beneficios para los ciudadanos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda explicó que el proyecto radicado ante el Concejo Municipal tiene como propósito reunir en un solo cuerpo normativo la reglamentación tributaria vigente, actualizar el estatuto conforme a la legislación nacional, fortalecer la seguridad jurídica y optimizar los procesos de administración, recaudo y fiscalización de los tributos.

El secretario de Hacienda de Floridablanca, Gerardo Ramos, reiteró que la propuesta no representa nuevas obligaciones para los contribuyentes y pidió no dar crédito a información falsa que ha comenzado a difundirse sobre el alcance del proyecto.

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“Es completamente falso que este proyecto cree nuevos impuestos o aumente la carga tributaria. Lo que estamos haciendo es actualizar y modernizar el Estatuto Tributario Municipal para ajustarlo a la normatividad vigente y mejorar los procedimientos administrativos, sin afectar los beneficios que hoy tienen los ciudadanos”, afirmó el funcionario.

La administración municipal hizo un llamado a la comunidad para verificar la información antes de compartirla y evitar la difusión de mensajes que generen desinformación sobre el contenido del proyecto.