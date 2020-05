Concejala reveló otro abuso policial contra una vendedora informal

Tras conocerse la historia del vendedor informal 'don Néstor', que fue agredido físicamente por dos policías de Bogotá, en las inmediaciones del centro de la capital, la concejala de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez, reveló otro abuso policial, esta vez, a una vendedora informal; hecho que, según informó, se registró el pasado martes.

Los abusos de autoridad se han vuelto el pan de cada día. Este vídeo es del día de ayer. En la calle 12b con Cra 9, cuatro policías hombres agreden a una vendedora de tintos que ya estaba recogiendo para irse. @PoliciaBogota @ClaudiaLopez @SeguridadBOG pic.twitter.com/d3sF2zYQsv — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 21, 2020

De acuerdo con la descripción de la cabildante, el aparente exceso de fuerza por parte de los uniformados se habría presentado en la calle 12b con carrera 9na, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar. Allí, según la concejala "cuatro policías hombres agredieron a esta vendedora de tintos, que ya estaba recogiendo su puesto para irse".

Y es que, de acuerdo con la vendedora, que fue grabada por una ciudadana, "yo ya me iba a ir para mi casa, cuando los señores policías me agredieron, electrocutaron y golpearon. Me subieron a la patrulla por estar vendiendo tintos, pero yo ya me estaba yendo para mi casa".