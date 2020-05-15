VIDEO: Señalizan estaciones de Metrolínea

Bucaramanga

Metrolínea empezó a implementar más protocolos de protección en las estaciones del sistema. Amanecieron señalizadas para que las personas respeten el metro de distancia que debe haber entre ellas a la hora de tomar el servicio.

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Otra de las medidas es que se está tomando la temperatura a los usuarios que accedan al servicio, esto para verificar que el calor corporal no supere los 37 grados.

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Tras una visita para inspeccionar que efectivamente los protocolos se estén realizando de manera adecuada, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció otro recurso para tener exactitud de los usuarios, "vamos a personalizar las tarjetas para saber las personas de donde se movilizan".