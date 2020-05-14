En cuarentena se exportaron 200 toneladas de cacao

Bucaramanga

Fueron 200 toneladas de cacao las que salieron desde Santander en plena cuarentena con destino al Puerto de Veracruz en México. El cargamento fue de municipios como Landazuri, El carmen y San Vicente de Chucurí, Rionegro, El Playón y Lebrija.

Por primera vez una mujer ocupa presidencia de Comultrasan

El presidente de Fedecacao Eduard Baquero dijo que la exportación se realizó con todos los protocolos de bioseguridad, "a pesar que no fue nada fácil, queremos resaltar el trabajo de todo el mundo y las autoridades y este es el ejercicio que venimos haciendo para posicionar el cacao colombiano en el mundo".

Le puede interesar:Ante casos importados de covid, intensifican puestos de control

Señaló el presidente que se ha visto un incremento en los fletes con el cierre de la vía entre Bucaramanga y San Vicente de Chucurí, porque las vías alternas están en muy mal estado.