Me sentí intimidado por el Gobernador del Magdalena y su equipo: SuperSalud

Duras críticas han recibido los calificativos que usó el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, para referirse al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, a quien tildó de “politiquero”, “mentiroso”, “emperadorcito o un reyezuelo”, en medio de una inspección de vigilancia al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

Las palabras de insultos fueron el inicio de la conversación que no pasó por desapercibida en la prensa local que, de inmediato cuestionó la actitud del gobernador del Magdalena e incluso el mismo SuperSalud, quien aseguró sentirse intimidado por las agresiones verbales del mandatario y dijo que no se iba a “desgastar con su show”.

“Me llegué a sentir un poco angustiado, mucha gente del equipo de él (…) eso intimida. No estamos acostumbrados a que uno lo traten de esta manera. Él estaba molesto del porqué yo no le avisé, pero me parece extraño que un Gobernador no tenga claro que una intervención no se puede avisar”, aseguró el SuperSalud, Fabio Aristizábal Ángel.

Dijo que le sorprendió la actitud del gobernador Carlos Caicedo y afirmó que sí se le notificó que la Superintendencia de Salud se encontraba en el Hospital samario realizando la auditoría.

“Me sorprendió porque yo inclusive lo invité, la secretaría lo llamó y le dijo está la Superintendencia, pero el señor no se hizo presente – refiriéndose al Gobernador – entonces tuvimos que hacer la publicación del alto (…) cuando bajé, me encontré con que el Gobernador estaba llegando, pero con una marea de cámaras, no entendí, pensé que iba a ser una buena noticia porque él mismo ha denunciado en sus redes sociales toda la catástrofe que hoy vive el hospital”, señaló Fabio Aristizábal.

“ENTREGA EL HOSPITAL A LA CLASE POLÍTICA TRADICIONAL”

Carlos Caicedo, le manifestó al Superintendente de Salud que su molestia se debía a que desde hace varios meses venía denunciando lo que sucedía en el Hospital y “ahora que llegó un gobierno ciudadano”, el centro médico iba a ser entregado a la “clase política tradicional”.

“Yo soy el Gobernador del departamento, usted no puede venir aquí a atropellarme ni mucho menos al pueblo del Magdalena. No me eche cuento que esto es una intervención politiquera y arbitraria (…) a usted lo voy a denunciar”, dijo el gobernador del Magdalena.

A su turno, el SuperSalud respondió “que venía a corregirse el hospital, lo vamos a salvar y se queja. Yo no tomo decisiones porque usted me lo pida. Yo no le puedo avisar a un gobernante que voy a intervenir”.

LOS HALLAZGOS EN EL HOSPITAL

La Superintendencia documentó 59 hallazgos que revelan la crítica situación de sus indicadores y representan riesgo para la segura prestación de los servicios de salud.

No cumple con las condiciones de funcionamiento de los equipos biomédicos, no realiza control al servicio farmacéutico y no garantiza la segregación de residuos.

Por estas y otras presuntas irregularidades, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó hoy la intervención forzosa para administrar del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

Durante la diligencia de toma de posesión de los bienes y haberes del hospital, se removió el gerente y se designó como agente especial interventor a Luis Óscar Galves, quien viene de realizar esta función en la ESE Departamental de Villavicencio, institución que fue dada de alta por la Superintendencia de Salud en enero pasado cuando fue entregada completamente estabilizada a la Gobernación del Meta.