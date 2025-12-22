Juliana Velásquez, la palabra como el instrumento más poderoso

Para Juliana Velásquez su instrumento más poderoso es palabra, hoy ella es reconocida como una de las cantantes colombianas más importantes, sin embargo, el país todavía la recuerda por su participación en el Club10, un programa infantil emitido los fines de semana en las mañanas. Todo lo que le ha pasado en la escena musical lo define como una bendición, y la palabra con la que describe sus sentimientos, es la gratitud “lo que ha pasado trasciende lo terrenal y cualquier lista de deseos se supera cuando se tiene la energía bonita de la gente que me escucha y que me tiene donde estoy”, asegura Juliana en entrevista con Diana Calderón.

Este 2025 Juliana sorprendió con una nueva versión de Sin medir distancias, una de las canciones más recordadas de Diomedes Díaz, además, el video de la canción fue grabado en el Bronx, el distrito creativo de Bogotá que fue resignificado, “el motivo por el cual hice esta canción fue porque me quise atrever y esta es una canción que acorta distancias en generaciones, en tipos de pensamiento y la iniciativa de hacerlo fue porque todas las noticias que veía tenían que ver con polarización e intolerancia”.

El hecho de haber vivido siempre en Colombia, de tener una mezcla de culturas y amplitud de historias, ha ejercido como fuente de inspiración para sus canciones y trabajo musical, “a través de la palabra me enamoré de lo que uno puede comunicar a través de la música, es una medicina mágica y poderosa”. Se define también como “la niña de los dos semestres”, pues estudió dos semestres de música y dos semestres de cine, y aunque nunca los terminó, su paso durante 13 años por Misi, el dio la suficiente formación como actriz musical y le permitió estar envuelta en el universo de la música.

La Colombiana fue el éxito musical de Juliana este año y espera el próximo 22 de febrero, día en el que cumple años, darle cierre a La Pista, su cuarto álbum de estudio, con una telenovela musical en el que se cuentan varias historias de una misma noche en un escenario, “es un homenaje al teatro musical, diferente al del Movistar Arena y en compañía de la orquesta de Lucho Bermúdez”.

Más allá de la música, las letras y los escenarios, Juliana impulsó a través de la plataforma Celia, el podcast Flores de Primavera, con el que busca hablar sobre salud mental, “este ha sido un proyecto retador que me ha incomodado, nunca me vi en el papel de hacer un podcast, pero me he dado cuenta en esta profesión de artista lo nocivo que es estar detrás de un sueño, se romantizan caminos y se empieza a tener problemas, entonces he invitado a artistas, cantantes, actores y me gusta humanizar, hablar con las personas, hablar de sus sacrificios; somos seres humanos y este podcast era importante, porque como lo dice la canción, no todas las flores son flores de primavera”.