Congresistas proponen 15 días sin IVA, para recuperar economía por COVID-19

El senador Álvaro Uribe y la representante a la Cámara Katherine Miranda respaldan la idea de no cobrar IVA por 15 días de aquellos sectores de la economía que hoy en día están afectados por los efectos de la pandemia.

Las empresas, por lo tanto, no generan recaudo, y se promueve esa iniciativa con el fin de estimular a las empresas y que se proteja y mantenga el empleo.

Rafael Camperos, Presidente de la Liga del Consumidor en Norte de Santander aseguró “la iniciativa no ayudaría a las personas que en realidad lo necesitan, debido a que aquellos con capacidad de compra aprovecharían el descuento, pero quienes se hayan visto afectados sus empleos o salarios por la emergencia sanitaria no comprarán si no es necesario”.

“La medida ayudará a unos cuantos sectores, en Norte de Santander se ha tenido la experiencia de excepción del IVA en el año 2010 y en el año 2015, lo que generó la reactivación del mercado local”, expresó.

Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado al respecto, en los próximos meses el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo fiscal importante para atender la crisis económica.