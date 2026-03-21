Protesta en el barrio El Contento por desalojo de hogar de paso para adultos mayores. / Foto: Caracol Radio.

Cúcuta.

Habitantes del barrio El Contento protestaron en las últimas horas, ante la negativa de frenar el desalojo de un hogar de paso para adultos mayores, un espacio que, según la comunidad, ha funcionado durante más de dos décadas.

Raúl Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal, cuestionó la medida y aseguró que “nos parece inaudito que se van a llevar a estos abuelos a votarlos porque dicen que les van a dar un albergue, pero eso es temporal, eso no es definitivo”.

El líder comunal también puso en duda los anuncios de la administración local, “el alcalde salió diciendo que ya tenía todo listo, pero nosotros no creemos en esas mentiras, son mentiras vanas. Tienen 26 años de estar acá, ya deberían tener la pertenencia de este local”.

Frente al proceso jurídico, Rivera explicó que “existen unas anomalías que no concluyen con lo que está pasando, nosotros seguimos el proceso hasta que haya un fallo definitivo”.

Además, insistió en la defensa del lugar “no podemos permitir que 29 abuelos vayan a caer en la calle… la comunidad decide salir, apoyar esta iniciativa y evitar que sean desalojados”.

Por su parte, la Alcaldía asegura que ya tiene listo un nuevo lugar para trasladar a los adultos mayores y garantizar su atención.