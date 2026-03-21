Cúcuta extiende horarios nocturnos por maratón de este sábado

Cúcuta.

Mediante la Resolución 109 del 20 de marzo de 2026, la Alcaldía de Cúcuta autorizó la ampliación temporal de horarios para establecimientos nocturnos con permiso de extensión, con motivo de la Maratón Cúcuta Metropolitana que se desarrolla este fin de semana en la ciudad.

La disposición establece que hoy sábado 21 de marzo los negocios ubicados en la Zona Rosa y la Zona Turística podrán operar desde las 10:00 de la mañana y extender su funcionamiento hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 22 de marzo, como parte de las medidas adoptadas para acompañar la dinámica económica derivada del evento deportivo.

En contraste, la administración municipal precisó que esta modificación no aplicará para el sector de Torcoroma, específicamente en el tramo de la doble vía comprendido entre el barrio Siglo XXI y La Libertad, donde se mantendrán sin cambios los horarios vigentes.