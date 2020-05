Fuertes críticas a Duque por títulos de propiedad a campesinos de Boyacá

Con bombos y platillos, el presidente Iván Duque sostuvo que se realizará en el país la entrega masiva de más de 4.000 títulos de propiedad rural más grande en la historia de Colombia.

Desde la Casa de Nariño y en compañía del Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea y la Directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, el Presidente de la República Iván Duque Márquez, oficializó la entrega masiva de 4.221 títulos que, convierten a 4.061 familias en propietarias legales de sus predios.

Sin embargo el senador de Boyacá Jorge Eduardo Londoño llamó la atención pues dice que es insuficiente esta entrega, ya que solamente en Boyacá. Se anunció la entrega de 1.209 títulos, apenas el 2% de los 200.000 títulos que reclaman los campesinos, solo en en este departamento., y que en el país la situación aún está quedada.

“Si bien es una agradable noticia para esas 1.200 familias, Eso es como una aguja en un pajar. Nosotros tenemos en Boyacá alrededor de 200 mil predios sin titular, y en el país 2 millones 500 mil predios sin títulos. Por eso el llamado que le hacemos al ministro de agricultura, a que el proyecto de ley que nosotros tenemos de titulación de predios, lo acojan y mediante decreto legislativo lo hagan ley en medio de esta situación de pandemia y emergencia. Si continuamos a este ritmo pasarán 100 o 200 años sin que nuestros campesinos tengan títulos”, sostuvo Londoño.

Añadió que “el problema es que los campesinos no están pidiendo acceder a los créditos porque si no tienen el título que los identifique como propietarios de sus terrenos, la banca no está haciendo los préstamos del caso, así que es loable el esfuerzo por ir titulando, pero es bastante insuficiente”.

Boyacá, está dentro de los departamentos con el mayor número de títulos. Se entregarán en 15 municipios, 1.209 títulos. Cómbita, Motavita, Paipa, Chivatá, Moniquirá, Nobsa, Oicatá, Ramiriquí, Sáchica, Tibasosa, Samacá, Ventaquemada, Villa de Leyva, Zetaquira y Sogamoso serán los municipios beneficiados.

Debido a la pandemia de Coronavirus, los títulos podrán descargarse de manera virtual, a partir de hoy, en la página: www.agenciadetierras.gov.co.

“Ante las medidas de confinamiento, que nos impiden reunirnos para celebrar juntos esta gran noticia y entregar personalmente a cada familia su resolución de adjudicación, diseñamos un mecanismo que nos permite entregar a estas familias sus títulos de propiedad, de forma inmediata, fácil, y gratuita. Por eso, a partir de este momento, los beneficiarios pueden descargar en la página Web de la Agencia Nacional de Tierras, digitando el número de su cédula, el título de propiedad que los hace visibles para muchos de los programas del Estado” aseguró el Presidente Duque.

Frente a la entrega masiva de títulos de propiedad, Myriam Martínez, Directora de la Agencia Nacional de Tierras, dijo que esta, es una meta ambiciosa que ha ido creciendo con cada entrega de predios formalizados liderada por Presidente Duque. “iniciamos en Ovejas Sucre con 1.058 títulos, luego, otros más de 1.000 títulos en Valledupar y ahora, una más grande aún, que agrupa en una sola entrega, más de 4.000 en 78 municipios de 17 departamentos del país”.

Indicó también que el 92 % del total de estos los títulos, corresponden a procesos de formalización de la pequeña propiedad privada rural, el 6% a la adjudicación de baldíos en zonas focalizadas y el 2% a predios formalizados a familias que decidieron erradicar voluntariamente los cultivos de uso ilícito, y sumarse a la estrategia del Gobierno Nacional “Formalizar para sustituir”.

Sobre el proceso de confirmación a los nuevos propietarios, de que su título se encuentra disponible en la plataforma diseñada para su consulta y descarga, Myriam Martínez indicó que a partir de hoy los beneficiarios recibirán un mensaje de texto y que todos, en su totalidad, serán contactados vía telefónica, para asegurar que no solo, hayan quedado informados, sino que hayan descargado y accedido a su título.

“En los casos que identifiquemos que, uno de los beneficiarios no puede acceder a internet para descargarlo, tenemos establecidas varias rutas adicionales que nos permitirán cumplir, en medio de esta contingencia, que cada beneficiario tenga su título a la mano” aseguró la Directora de la Agencia.

Finalmente, el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, informó que, con estos 4.000 el Gobierno del Presidente Duque, alcanza ya, los 17.635 títulos de propiedad regularizados y entregados a familias campesinas, y las más de 391.951 hectáreas formalizadas, durante los 21 meses de su mandato.

Sin embargo, al descontento también se unió el secretario de agricultura de Boyacá Luis Gerardo Arias, quien sostuvo que “es una buena noticia que se avance en una de las principales Brechas de la ruralidad colombiana. Quiero saber, sin embargo, para el caso de Boyacá, de qué predios estamos hablando y si estos corresponden al sonado pero inconcluso proyecto amparado por el MADR en Ramiriquí, que viene desde el 2013 y nunca logró los resultados esperados o si se trata de un nuevo proyecto. De los 4.000 predios, cuantos son de Boyacá y donde están, pues nuestro departamento tiene una honda brecha en este tema”.

Agregó que “Boyacá es de lejos el departamento con mayor índice de informalidad, con el 59,4%,lo que equivale a tener más de 324 mil predios en esta condición, situación que limita profundamente el acceso real a la tierra y demás mecanismos de inversión rural, usualmente por parte de los pequeños productores”.

Arias concluyó que “celebro entonces la noticia, pero creo que el Gobierno Nacional debe asumir retos mayores frente a esta histórica problemática. Sólo en nuestro departamento deberíamos avanzar por lo menos en un 10% de la solución en los próximos 4 años, lo que equivale a resolver 35 mil títulos, y esta es una tarea que no pueden hacer las regiones sin el decidido apoyo del Gobierno Nacional y las entidades comprometidas”.