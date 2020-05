Piden no habilitar el CAP de Bicentenario en Cartagena para pacientes Covid

Rechazo y preocupación generó el anuncio de la ESE Hospital Cartagena de Indias y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), sobre una posible apertura del CAP del barrio Bicentenario solo para atender pacientes contagiados con Coronavirus.

Los líderes comunales sostienen que esta determinación podría traer más casos confirmados de la patología en la zona porque el centro asistencial no cuenta con las condiciones logísticas y de infraestructura, para atender una emergencia sanitaria de gran magnitud.

"No estamos de acuerdo porque el CAP no está en condiciones de atender este tipo de pacientes. Solo tiene una fachada bonita, pero, por dentro no hay compartimientos, no tiene enmallado e incluso ya se han robado los ductos de los aires acondicionados. Las condiciones son deprimentes", expresó José Montenegro, miembro de la Asociación de Vecinos.

De acuerdo a la comunidad, la situación es tan grande que el CAP solo está prestando los servicios de consulta externa.

"Lo que se está atendiendo es consulta externa, pero las urgencias vitales no. A nosotros nos toca trasladarnos hasta El Pozón, si uno se enferma en la noche es casi que un milagro salir de aquí porque es muy difícil conseguir transporte o alguien que nos lleve. Traer pacientes COVID acá puede significar más contagios", explicó Montenegro.