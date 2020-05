Deserción escolar en la zona rural de Cúcuta

Un grueso número de estudiantes no han podido acceder a la educación pública en la zona rural de Cúcuta por las limitantes en los dispositivos electrónicos para la educación virtual.

Algunos no cuentan con el servicio de internet, y es por esto que no han actualizado las tareas que son asignadas por los docentes.

Libardo Cuberos, dirigente comunal en el corregimiento de Buena Esperanza le dijo a Caracol Radio que “los niños no tienen computadores, celulares ni ningún elemento que les permita acceder al sistema de educación virtual, es por esto que muchos dejaron de participar de las actividades escolares y es preocupante porque esto les retrasa el aprendizaje y no les permite evolucionar”, manifestó.

Advirtió que “muchos padres están preocupados porque ellos solo tienen un celular y se tienen que ir a trabajar, esto deja sin opciones a los pequeños”.

Pidió mientras tanto, que la Secretaría de Educación investigue quienes son los menores que no han podido acceder al servicio de educación por las limitantes en el servicio digital.