Descuento de Uniboyacá no es suficiente para mitigar la crisis: estudiantes

Hay preocupación en la comunidad educativa del departamento de Boyacá porque por la emergencia que ha generado el coronavirus, muchos estudiantes de universidades privadas no podrán seguir con sus clases, mientras que padres de familia que tienen a sus hijos en colegios privados ya están pensando en retirarlos.

Miguel Silva Representante de los estudiantes de la Universidad de Boyacá, confirmó que le presentaron un manifiesto a la entidad, pidiendo que se tuviera en cuenta la crisis que se está viviendo, la problemática de cada carrera.

El estudiante dijo que “entendemos que esta es una situación difícil para todos, nadie escapa a la situación en el momento, y la principal preocupación es la situación económica por la que estamos pasando todos”, en esa medida advirtió, “solicitamos a la Universidad un diálogo y establecer un descuento mayor al que han aplicado hasta el momento, también tocamos el tema de las prácticas y un sistema de financiación que permitiera pagar el 50% del semestre ahora y el resto después”.

Aseguró que “de cierta forma el 10% no suple completamente la necesidad que se tiene en el momento, no resulta suficiente el descuento que nos ofrece la universidad”.

Por su parte, Juan David Ávila, estudiante de Derecho advirtió el aumento desmesurado en los costos de la universidad de un semestre a otro. “El examen de básica de Medicina vale $180.000, cada preparatorio vale $200.000, las certificaciones cada una cuesta $35.000 y el carné otros $70.000, eso ya es injusto”, dijo.

En relación con este tema el Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá se reunió y le dio apoyo a la Rectora, Rosita Cuervo Payeras, quien, según dice el comunicado “ha tenido que tomar decisiones muy importantes con ocasión de la inesperada emergencia sanitaria”.

Se examinó la situación económica de las familias que tienen estudiantes matriculados en la Universidad, y por esta vez se decidió que “no se cobrará la inscripción a los aspirantes que deseen ingresar a la Universidad, a los estudiantes nuevos para el segundo semestre de este año se les hará un descuento del 15% sobre el valor de la matrícula y a los estudiantes antiguos del 10% sobre el valor de la matrícula establecido para el respectivo programa”.

Por su parte, la Universidad Santo Tomás de Tunja ofrece 25% de descuento para todos los estudiantes, mientras la Juan de Castellanos desde el 25% y hasta el 15% dependiendo de la forma y fecha de pago.

Una historia similar viven los padres de familia de estudiantes de colegios privados. Claudia Rondón nos contó que, “en los colegios privados debería haber una reducción en el valor de la pensión considerando que las clases no son presenciales, por lo tanto, los colegio no están incurriendo en el pago de servicios públicos, en gastos de funcionamiento, además las clases virtuales no tiene la calidad de las presenciales, tienen sesiones que no duran 45 minutos y ven un promedio de entre 3 y 4 materias al día”.

En nuestro caso asegura, “antes de la pandemia yo no tenía trabajo, el papá de mi hijo no ha podido trabajar, no tenemos ningún tipo de ingreso mensual y hemos llegado a considerar la opción de retirar al niño del colegio por este año y que retome las actividades escolares en la siguiente vigencia”.