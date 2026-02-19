Presentó su carta de renuncia la Vicerrectora de la Universidad Nacional sede Bogotá

La vicerrectora de la Universidad Nacional, sede Bogotá, Carolina Jiménez, presentó renuncia a su cargo. El anuncio se da tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena la llegada de José Ismael Peña para asumir la rectoría.

“Atendiendo el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, he presentado hoy mi renuncia a la vicerrectoría de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, la cual se hará efectiva a partir del 19 de febrero de 2026”, aseguró la Universidad en un comunicado.

La docente, hizo un balance de su gestión tras detallar el recorrido de estos meses. Aseguró que deja una sede “distinta, incluyente, democrática y puesta al servicio del conjunto de la comunidad universitaria”.

“En el plan de acción de la sede (PAS) se recogen con claridad los proyectos estratégicos, las metas alcanzadas y los presupuestos destinados para su materialización, los cuales se implementarán en los años 2026 y 2027. En las sesiones del consejo de sedes establecieron las definiciones colegiadas sobre la destinación de los recursos provenientes del cierre de brechas y el plan integral de cobertura”, reitera Carolina Jiménez.

Luego de 20 meses en el cargo, la docente destacó la construcción de un modelo de bienestar, el avance del proceso de Constituyente Universitaria, el desarrollo de una agenda científica transdisciplinar y la construcción de un Plan de Género.

En el comunicado, agradeció a la comunidad educativa y, de manera puntual, al profesor Leopoldo Múnera y a Andrés Felipe Mora, quien venía desempeñándose desde noviembre de 2025 como rector encargado.