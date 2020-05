Barrio El Reposo en Cartagena completa casi dos meses sin ayudas

A pesar que la ciudad de Cartagena completa casi dos meses de aislamiento obligatorio por el Coronavirus, todavía hay barrios que no han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria que permita combatir el hambre.

Esta situación la padece de manera preocupante el sector 21 de diciembre del barrio El Reposo, en el suroccidente de la ciudad, donde sus habitantes le hicieron un llamado enérgico a la administración de William Dau, porque los mercados sí han llegado a los sectores aledaños.

"No hemos recibido ni una yuca. Como tenemos casas de dos pisos creen que no necesitamos. Soy taxista, tengo dos meses trabajando esporádicamente, es decir solamente salgo una sola vez a la semana con carreras seleccionadas. He pedido auxilio a mis familiares porque no tengo para comer", manifestó Ramiro Puertas, uno de los residentes afectados.

De acuerdo a los habitantes de esta comunidad, las ayudas ya fueron entregadas en sectores vecinos como San Pedro Mártir, El Progreso y Barrio Nuevo. "Han venido a todos los sectores aledaños a llevar ayudas y aquí nada. Lo peor fue que nos censaron y no nos han traído nada, no sabemos cuándo van a mirar a esta comunidad tan vulnerable. La gente está a punto de salir a bloquear las vías", expresó Niris Mosquera.

Adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad, son los principales afectados durante la emergencia sanitaria en El Reposo. "No puedo salir a la calle. Tengo nueve nietos y mis cuatro hijos que se dedican al día a día, no están recibiendo ni un solo peso con esta crisis. Económicamente estamos mal", contó Josefina Cuero, una mujer de 73 años de edad.

Según la Oficina de Gestión de Riesgo Distrital, ya se han entregado más de 73 mil ayudas humanitarias en diferentes sectores de la ciudad.