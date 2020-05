Estudiante que atendía clases virtuales en un árbol recibe un portátil

La Universidad del Magdalena llegó hasta el corregimiento de San Basilio, en el municipio de El Piñón, para dotar de un computador portátil e internet al joven estudiante de Ingeniería de Sistemas, Tomás José Gutiérrez, quien se subía a un árbol para tener conectividad en un celular y de esta manera poder participar en las clases y enviar los trabajos.

En compañía de sus padres, el estudiante recibió el equipo tecnológico por parte del alma máter, en una iniciativa que se consolidó luego que el rector Pablo Vera Salazar, al conocer su caso, lo felicitara mediante vía telefónica por el empeño de salir adelante a través de la educación.

Días después de la comunicación, Tomás, se convierte en el primer beneficiario de las herramientas tecnológicas que entregará la Universidad del Magdalena por todo el Departamento para que los estudiantes puedan avanzar con sus obligaciones académicas.

Le puede interesar: Trabajadores de hogares infantiles reclaman salarios en Santa Marta

“Esto me da tranquilidad porque el Wifi que nutre el pueblo se compra por pines, entonces me ahorro un gasto que puedo invertir en mi estudio y puedo trabajar desde la casa para no salir a exponerme en las calles”, manifestó Tomás José Gutiérrez.

Su caso, refleja la vida de muchas familias en el Departamento que, entre la pobreza y la falta de oportunidades, ven en la educación la única opción para mejorar la calidad de vida.

Tomás, vive con sus padres y dos hermanos menores en una humilde casa entre las polvorientas calles de San Basilio, una pequeña vereda ubicada a 185 km de Santa Marta donde la actividad principal se basa en los cultivos de yuca, maíz, frijol y millo, entre otros.

Entre lágrimas, su madre Luz Merys Orozco, ama de casa y su padre Juan Gutiérrez De la Hoz, vendedor de quesos, reaccionaron con gran emoción ante el solidario gesto del alma máter.

Lea también: Santa Marta se prepara para impulsar el turismo tras el coronavirus

Hoy, Luz Mery observa cómo llega el fin de una angustia que la atormentaba y le quitaba el sueño: Las peligrosas maniobras de su hijo para poder estudiar.

MÁS DONACIONES

Por otro lado, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la institución, también inició la entrega de 400 computadores portátiles, lo cual hace parte de las iniciativas de apoyo que la Universidad viene implementando para los estudiantes de más bajos recursos que no tienen las condiciones económicas para adquirir una herramienta tecnológica, que les permita conectarse a las distintas plataformas académicas y seguir ejecutando su calendario académico de forma virtual.