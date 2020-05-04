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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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OBRAS

Reactivan obras en dos proyectos importantes de la ciudad

Se trata de la ciclorruta y el Bosque de Los Caminantes.

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Estos proyectos son la cicloruta cuyos consorcios ya cumplieron los protocolos de bioseguridad para los trabajadores y están listos para reanudar las obras en tres lugares de la ciudad. Ya cuentan además con los permisos también para movilizar la maquinaria.

El gremio del calzado reanudó actividades

El arquitecto Iván Ballesteros, supervisor de la obra, explicó cuales son los sectores que se reanudarán, "en la calle novena entre la carrera 15 y la universidad, y también la continuación del Boulevar. Una parte en la ciudadela Real de Minas, y el corredor de la calle 33 desde la carrera 11 a la carrera 25 que se conecta a la construida en el Parque de los Niños".

Lea también: A partir del lunes 4 de mayo la actividad física será por género

Polémico proyecto

El otro frente de reactivación es el proyecto es El Bosque de los Caminantes, que es el que busca unir a Cabecera con Morrorico a través de 2.6 kilómetros de senderos ecológicos.

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