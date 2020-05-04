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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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El gremio del calzado reanudó actividades en Bucaramanga

Según la Alcaldía de Bucaramanga, el sector trabajará desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. para evitar aglomeraciones en el transporte público.

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Este 4 de mayo reanudan labores el 12% de las empresas de calzado de Bucaramanga, lo que equivaldría a unos 800 negocios con cerca de 9 mil empleados que desde que comenzó la cuarentena nacional están sin trabajo en sus casas.

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Wilson Gamboa, presidente de La Asociación de Industriales del Calzado y Similares, Asoinducals indicó que retomarán labores solo desde las 10 a. m. hasta las 8:00 p. m., esto con el fin de evitar aglomeraciones en el transporte masivo.

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Agregó que las empresas a partir de hoy se estarán inscribiendo en la página de la Alcaldía, emergencia.bucaramanga.gov.co  para registrar a sus empleados ante la Cámara de Comercio y obtengan el permiso de libre circulación.

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El presidente manifestó que es tan complicada la situación económica del gremio que desde que inició el aislamiento social en Bucaramanga y su área metropolitana se han dejado de producir hasta por lo menos 6 millones de pares de zapatos.

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