VIDEO: Le hicieron un comparendo por estar en casa

Bucaramanga

La Policía fue hasta la casa de un técnico de computadores en el barrio Lagos II etapa de Floridablanca y le aplicó un comparendo por estar recibiendo a domicilio monitores y ordenadores para su mantenimiento.

Según la Policía, no está dentro de las excepciones para realizar esa actividad incluidos en el decreto de cuarentena por pandemia de coronavirus.

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Según el policía que aplicó el comparendo, el infractors violó el articulo 35 numeral dos pues recibe trabajos en su casa sin estar autorizado.

Todo el procedimiento policial fue grabado por el afectado y usted puede ver el video en Caracol Radio.



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Caracol Radio revisó el decreto presidencia, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 y el mantenimiento del orden público y en los artículos 22 y 23 hace referencia al sistema de cómputos donde se decretan excepciones para esa funciones. En el decreto se consigna:

"El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas".

Más adelante se lee:

"El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico".