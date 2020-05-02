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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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VIDEO: Se incendió un bus de Metrolínea

El caso ocurrió en cercanías a la terminal de transportes de Bucaramanga.

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 Un bus de Metrolínea al parecer de la ruta P10, se incendió bajando a la terminal de transportes de Bucaramanga, sentido sur norte.

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Oyentes de Caracol Radio reportan que el hecho ocurrió bajando a la terminal, frente al conjunto residencial Fontana Real.

Este bus alimentador, llevaba la ruta P10 y se desconoce si  viajaban algunos pasajeros en momentos de la conflagración.

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El bus es un alimentador del operador Metrocinco Plus y tiene las placas CAW 159  y al parecer las causas del incendio fue por un corto circuito.

Las pérdidas  fueron totales por este incendio del bus de Metrolìnea, donde los pasajeros resultaron ilesos y lograron bajarse cuando el bus empezó a arder en llamas.

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