Bucaramanga

Según el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar,el gobierno seccional financiará el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021 a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de los estratos 1 y 2. Aseguró que esta decisión representa una inversión de 3500 millones de pesos.

Lea:Capturan hombre que disparó a patrulla de Policía

Así mismo señaló el mandatario, que también se financiara parcialmente los mismos semestres para los estudiantes de la Universidad de la Paz de Barrancabermeja y las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS.

Le puede interesar: "Me pongo la 12" campaña para ayudar familias menos favorecidas



Argumentó el gobernador Mauricio Aguilar que de esta manera la administración departamental garantiza la continuidad en la formación académica de los futuros profesionales a pesar de la emergencia que atraviesa Santander y el país.