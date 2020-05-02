Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
JUDICIAL

Capturan hombre que disparó a patrulla de Policía

Los uniformados adscritos a la estación Kenedy resultaron ilesos.

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Ilesos resultaron uniformados adscritos a la estación del barrio Kenedy al norte de la ciudad, luego de que dos hombres dispararan a la patrulla en la que se movilizaban.

"Me pongo la 12" campaña para ayudar familias menos favorecidas

Según las primeras versiones, estos sujetos estarían cometiendo un hurto en un establecimiento comercial y al notar la presencia del vehículo de la policía, dispararon.

Tanqueta antimotines ahora es una sala de cine

La rápida reacción de los uniformados permitió capturar a uno de ellos, y recuperar el arma de fuego.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir