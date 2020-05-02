Capturan hombre que disparó a patrulla de Policía

Bucaramanga

Ilesos resultaron uniformados adscritos a la estación del barrio Kenedy al norte de la ciudad, luego de que dos hombres dispararan a la patrulla en la que se movilizaban.

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Según las primeras versiones, estos sujetos estarían cometiendo un hurto en un establecimiento comercial y al notar la presencia del vehículo de la policía, dispararon.

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La rápida reacción de los uniformados permitió capturar a uno de ellos, y recuperar el arma de fuego.

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