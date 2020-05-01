"Me pongo la 12" campaña para ayudar familias menos favorecidas

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga hizo el lanzamiento oficial de la campaña "Me pongo la 12", con la que se busca conseguir ayudas para entregar a las familias más vulnerables de la ciudad.

El objetivo de la actividad es recoger desde hoy y por 12 días tanto dinero como alimentos, que serán donados a las familias que no han recibido ningún tipo de subsidio.

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De la campaña pueden participar tanto ciudadanos como empresarios. El aporte podrá hacerse en especie, comprando el mercado de la solidaridad en los almacenes Más X Menos.

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También en efectivo consignando en la cuenta de ahorros No. 06036000469 a nombre de la Fundación Comultrasan con NIT. 8040139870, ó a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 020-000008-36, a nombre de la Fundación Comultrasan con NIT. 804013978.

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Solo hoy se logró recaudar 680 millones de pesos en 157 donantes, lo que beneficiará a 2.150 familias.