Bucaramanga

Metrolínea señaló que se hizo el pàgo como se prometió a los concesionarios para que sigan prestando un buen servicio a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

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Metrolíneaen su información a través de redes sociales reportó:

#SeCumplió Los concesionarios de flota del Sistema Metrolínea, Metrocinco Plus y Movilizamos, recibieron hoy el pago de la segunda catorcena de marzo como lo había anunciado el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey. Recursos que provienen del Fondo de Contingencias.

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También se ratificó que el servicio este viernes y el fin de semana será normal:

#DeServicio Informamos a nuestros usuarios que el servicio del Sistema @Metrolinea se ofrecerá durante este fin de semana de manera normal como hasta ahora para quienes requieran movilizarse. Recordamos a los ciudadanos mantener sus medidas de autocuidado.