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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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Operadores de Metrolínea reciben $1800 millones

También se informó que la prestación del servicio de este viernes primero de mayo y el sábado y domingo será normal.

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Metrolínea señaló que se hizo el pàgo como se prometió a los concesionarios para que sigan prestando un buen servicio a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.

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 Metrolíneaen su información a través de redes sociales reportó:

 #SeCumplió Los concesionarios de flota del Sistema Metrolínea, Metrocinco Plus y Movilizamos, recibieron hoy el pago de la segunda catorcena de marzo como lo había anunciado el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey. Recursos que provienen del Fondo de Contingencias.

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También se ratificó que el servicio este viernes y el fin de semana será normal:

 #DeServicio Informamos a nuestros usuarios que el servicio del Sistema @Metrolinea se ofrecerá durante este fin de semana de manera normal como hasta ahora para quienes requieran movilizarse. Recordamos a los ciudadanos mantener sus medidas de autocuidado.

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