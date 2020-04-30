Bucaramanga

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo que el viernes primero de mayo, hay toque de queda todo el día en los 87 municipios del departamento, pero las personas con pico y cédula podrán salir y abastecerse en los horarios establecidos por las alcaldías.

Para este viernes, están habilitados los ciudadanos cuyas cédulas terminen en los dígitos 9 y 0.

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Los supermercados, almacenes de cadena y plazas de mercado laborarán en los horarios establecidos y atenderán a quienes estén cobijados con el pico y cédula.

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Aseguró que hizo la aclaración, ya que muchas personas podrían utilizar el festivo para salir a paseo por ser un fin de semana con puente festivo.

Es importante recordar que el sábado y el domingo no hay pico y cédula y nadie puede salir de sus casas, a no ser que sea una persona que tenga permiso especial, por pertenecer a una de las actividades autorizadas para laborar.