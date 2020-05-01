Las muertes por la COVID - 19 llegan a 293
Sigue subiendo la cifra de afectados con coronavirus en el país, hasta el momento se reportan 6.507 casos.
Bucaramanga
Santander se mantiene con 40 casos de personas positivas con la COVID 19, según el mas reciente informe del Ministerio de Salud.
Se reportaron 296 casos nuevos: Bogotá (90), Valle (41), Atlántico (34), Cartagena (25), Barranquilla (22), Santa Marta (18), Huila (16), Magdalena (12), Caldas (10), Meta (9), Risaralda (6), Antioquia (4), Cundinamarca (4), Tolima (2), Boyacá (2) y Bolívar (1).
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Se señala que se realizaron 4.504 pruebas
En las ultimas horas se reportaron 15 persona muertas por coronavirus en todo el país:
-Hombre de 29 años en Cali
Comorbilidades: diabetes y obesidad
-Hombre de 63 años en Cartagena
Comorbilidades: diabetes
-Hombre de 68 años en Leticia
Comorbilidades: HTA y diabetes
-Hombre de 75 años en Leticia
Comorbilidades: HTA y Epoc
-Hombre de 69 años en Bogotá
Comorbilidades: alcoholismo
-Mujer de 85 años en Bogotá
Comorbilidades: alzheimer, hipotiroidismo e hidrocefalia
-Mujer de 67 años en Pereira
Comorbilidades: hipotiroidismo
-Hombre de 44 años en Cali
Comorbilidades: obesidad
-Mujer de 61 años en Neiva
Comorbilidades: insuficiencia renal crónica, HTA y cardiopatía
-Mujer de 75 años en Cúcuta
Comorbilidades: HTA, diabetes y Epoc
-Hombre de 24 años en Bogotá
Comorbilidades: leucemia, lisis tumoral
-Mujer de 64 años en Cali
Comorbilidades: HTA y diabetes
-Mujer de 66 años en Cali
Comorbilidades: diabetes, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal crónica, HTA y anemia
-Mujer de 58 años en Barranquilla
Sin comorbilidades
-Hombre de 67 años en Barranquilla
Comorbilidades: enfermedad renal crónica
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