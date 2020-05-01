( Suministrada )

Bucaramanga

Santander se mantiene con 40 casos de personas positivas con la COVID 19, según el mas reciente informe del Ministerio de Salud.

Se reportaron 296 casos nuevos: Bogotá (90), Valle (41), Atlántico (34), Cartagena (25), Barranquilla (22), Santa Marta (18), Huila (16), Magdalena (12), Caldas (10), Meta (9), Risaralda (6), Antioquia (4), Cundinamarca (4), Tolima (2), Boyacá (2) y Bolívar (1).

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Se señala que se realizaron 4.504 pruebas

En las ultimas horas se reportaron 15 persona muertas por coronavirus en todo el país:

-Hombre de 29 años en Cali

Comorbilidades: diabetes y obesidad

-Hombre de 63 años en Cartagena

Comorbilidades: diabetes

-Hombre de 68 años en Leticia

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Hombre de 75 años en Leticia

Comorbilidades: HTA y Epoc

-Hombre de 69 años en Bogotá

Comorbilidades: alcoholismo

-Mujer de 85 años en Bogotá

Comorbilidades: alzheimer, hipotiroidismo e hidrocefalia

-Mujer de 67 años en Pereira

Comorbilidades: hipotiroidismo

-Hombre de 44 años en Cali

Comorbilidades: obesidad

-Mujer de 61 años en Neiva

Comorbilidades: insuficiencia renal crónica, HTA y cardiopatía

-Mujer de 75 años en Cúcuta

Comorbilidades: HTA, diabetes y Epoc

-Hombre de 24 años en Bogotá

Comorbilidades: leucemia, lisis tumoral

-Mujer de 64 años en Cali

Comorbilidades: HTA y diabetes

-Mujer de 66 años en Cali

Comorbilidades: diabetes, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal crónica, HTA y anemia

-Mujer de 58 años en Barranquilla

Sin comorbilidades

-Hombre de 67 años en Barranquilla

Comorbilidades: enfermedad renal crónica

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