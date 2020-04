Médico cirujano denunció agresión en plena cuarentena

En redes sociales, el cirujano Iván Santos denunció que fue víctima de agresión por parte de un grupo de personas que lo acordonaron sobre la Carrera 7 en Bogotá.

El profesional de la salud contó que no les importó en absoluto que tuviera permiso para transitar y visitar pacientes, y ante la negativa por no dejarlo pasar, lo golpearon y rompieron los vidrios de la camioneta en la que se movilizaba, en compañía de su esposa.

Entre otras cosas, denunció que la reacción por parte de las autoridades fue muy lenta, al encontrar –solamente- en 40 minutos, un oficial de Policía.

"No he podido hacer la denuncia, estas personas violan la ley. Le pido a la gente que me ayude a divulgarlo", afirmó.

Este fue el material difundido en las plataformas digitales: