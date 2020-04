Atacan casa de líder social en Cartagena por unos supuestos mercados

Un fuerte rumor empezó a circular a través de las redes sociales de un portal de denuncias sobre la supuesta entrega de ayudas humanitarias en el barrio Piedra de Bolívar, en Cartagena. La publicación hizo enfurecer a un grupo de residentes, quienes se acercaron hasta la casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Mirta Villadiego, para reclamar la no llegada de los mercados.

En diálogo con Caracol Radio, la líder comunal denunció que tras esta situación su casa fue atacada con piedras y otros objetos contundentes por parte de un grupo de habitantes, cuando dormía en horas de la medianoche.

"Vinieron el día anterior a reclamarme que dónde tenía metidos los mercados. Luego llegaron en horas de la medianoche, lanzaron piedras y me gritaban que sacara las ayudas. Temo por mi vida por la culpa de la Alcaldía de Cartagena, quienes no informan detalladamente a dónde van a llegar. Afortunadamente no me pasó nada ni a ningún miembro de mi familia, aseguró Villadiego.

Por fortuna, el ataque solo dejó afectaciones en láminas de eternit del techo de la vivienda. "Saber si llegaron mercados es fácil, simplemente pueden mandar una solicitud al Distrito preguntando qué sectores han sido beneficiados. Aquí no ha llegado ninguna ayuda a pesar que ya realizamos un censo especificando el número de casas que las necesitan", explicó Mirtha Villadiego.

La líder comunal anunció que inmediatamente pase la cuarentena obligatoria, interpondrá las respectivas denuncias penales contra los presuntos responsables del ataque a su casa.

Hasta el momento, un total de 1.227 familias requieren de ayudas humanitarias en el barrio Piedra de Bolívar, según el censo realizado por los mismos habitantes.

