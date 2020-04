Empresarios preocupados por parálisis en la producción

Preocupados por la inactividad en algunos sectores productivos de Norte de Santander se mostraron los empresarios de la región.

Los renglones que sostienen la economía regional advirtieron sobre la necesidad de un plan de choque económico que permita hacer frente a la parálisis producto de la cuarentena.

“La mayoría por no decir en su totalidad de gremios no tienen producción, no tienen ingresos, no tienen como responder a las nóminas y no tienen recursos que amortigüen esta contingencia” dijo uno de los miembros del comité intergremial.

Explicaron que las ofertas de la banca para los pequeños y medianos empresarios se han quedado cortas frente a la demanda de recursos para apalancar sus sectores.

Dijeron además que “hemos tocado puertas, pero no conseguimos esa atención como quisiéramos para responder a esta emergencia por que no estábamos preparados ni imaginamos como se presentaría”.