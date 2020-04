Seis mil empleos se pueden perder: Acicam

El sector del Cuero, la Marroquinería y el Calzado dejó ver su preocupación por las dificultades económicas que están atravesando ante las medidas adoptadas por el coronavirus.

El Presidente de Acicam Guillermo Rangel en diálogo con Caracol Radio dijo que “nosotros estamos muy preocupados y no queremos seguir sumando a la alta tasa de desempleo de la ciudad. No tenemos como responder a las nóminas y las obligaciones, la banca de primer piso no mira a estos sectores”.

Indicó que “respetamos los anuncios del Gobierno en aras de generar un oxígeno a las empresas, pero esto no da espera tiene que existir una flexibilidad y puertas abiertas para hacerle frente a esta situación, de lo contrario serán miles de personas sin empleo” dijo el empresario.

Explicó que “más de seis mil personas hoy están en riesgo de sumar a esa alta tasa de desempleo que tiene esta ciudad, una de las más afectada por crisis laboral”.

Finalmente señaló que “se requiere un verdadero compromiso por parte de las autoridades que tienen la obligación de responder por estas ayudas que el Gobierno ha anunciado”.

