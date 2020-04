Cambios en servicio de Colpensiones durante aislamiento obligatorio

Con el objetivo de continuar brindando un servicio adecuado a todos los ciudadanos, y dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional frente a la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus, COVID-19, durante el mes de abril, Colpensiones estableció nuevos horarios para sus diferentes puntos en todo el país.

“Seguimos trabajando y abriendo más posibilidades para que los colombianos puedan realizar trámites y consultas en línea y, de esta manera, eviten los desplazamientos físicos para preservar su salud. No obstante, es fundamental continuar con nuestra labor en la prestación de los servicios presenciales en algunos puntos estratégicos para aquellas personas que requieran con urgencia dirigirse a un Punto de Atención Colpensiones (PAC)”, aseguró el presidente de la entidad, Juan Miguel Villa.

Así mismo, el funcionario hace un llamado a todos los pensionados de Colpensiones que aún cobran por ventanilla, para que, en estos momentos coyunturales, actualicen sus datos de contacto, a través de la Línea de Bienestar 018000 42 55 55 o por la página web www.colpensiones.gov.co, sección Oficina Virtual.

Una vez esta información esté al día, será más fácil para los bancos pagadores contactarlos y ofrecerles alternativas para recibir su mesada, a través de la apertura de una cuenta pensión que no genera costos, que tiene muchos beneficios y no es embargable.

Le puede interesar: Dadis solicita a Minsalud elementos de protección para Covid-19

Respecto a la atención al público en los Puntos de Atención Colpensiones (PAC), se debe tener en cuenta que se efectuará por pico y cédula según el último número del documento de identidad entre los horarios de 9:00 a.m. a 12:00 m: ✓ De 9:00 a.m. a 10:30 a.m. se dará prioridad a los adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad. ✓ De 10:30 a.m. a 12:00 m. se atenderán trámites relacionados con prestaciones económicas o determinación de derechos.

Es importante anotar que si se presentan adultos mayores fuera de la franja de horario establecida, se prestará la atención bajo las condiciones ya establecidas y, de igual forma, se les brindará prioridad.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA