No hay sábanas para las camillas: usuarios de la Clínica General del Norte

La Confederación Nacional de Pensionados hizo un llamado enérgico al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), para que realice una inspección a la Clínica General del Norte en Cartagena, por los problemas que está presentando en la prestación del servicio.

De acuerdo a Isaías Valencia, integrante de la Confederación de Pensionados, se vienen presentando demoras en el pago de salarios a médicos y especialistas. "Han venido abusando del personal sanitario. Esperan que se pegue una quincena con la otra para poder cancelarles. Lo vienen haciendo permanentemente", sostuvo.

Valencia denunció que los pacientes son atendidos en condiciones que no son las adecuadas. "No hay sábanas ni almohadas para las camillas. Los usuarios tienen que llevarlas desde sus casas, eso no puede seguir sucediendo y por esa razón pedimos una visita del DADIS", explicó el lider pensionado.

Isaías Valencia contó que los médicos tienen sobrecarga de pacientes, situación que impide que la atención sea adecuada. "A los especialistas los recargan de usuarios. Les ponen hasta 30 pacientes durante un corto periodo de tiempo", manifestó.

Caracol Radio intentó comunicarse con las directivas del centro asistencial pero no ha sido posible obtener una respuesta.

